Polémica por la celebración del cumpleaños de Neymar a 48 horas del juego por la Copa de Francia

El jugador brasileño Neymar celebró el domingo con una macrofiesta por todo lo alto sus 26 años de edad justo a dos días del juego de la Copa de Francia del PSG, equipo en el que milita, y Sochaux. Además, el equipo parisino prepara lo mejor de su arsenal para hacerle frente al Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

El equipo al completo, incluido el uruguayo Edinson Cavani, presentado como su principal rival en el seno del vestuario, acudió anoche a la celebración en una sala de fiestas a dos pasos de los Campos Elíseos. El cantante encargado de ponen a bailar a los asistentes fue el colombiano Maluma, que hasta le sacó algunas al astro brasileño cuando le entonó la canción del cumpleaños.

"Creo que la fecha es la correcta. Tenemos partidos cada tres días y es difícil dejar tiempo para este tipo de cosas, pero hacerlo ayer fue una buena idea", afirmó este lunes el entrenador del PSG, el español Unai Emery, en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de la Copa de Francia.

"Hace 15 años, no había redes sociales y los cumpleaños eran privados", declaró estoicamente el entrenador parisino Unai Emery este lunes ante la prensa, precisando rápidamente que confía en la profesionalidad de sus jugadores: "Actualmente, son todos grandes profesionales, están listos para el partido de mañana (en Copa de Francia contra el Sochaux)", añadió.

Debido a los videos que circularon en redes sociales de este macroevento, varios sectores de la prensa inclusive algunos jugadores del equipo rival, han mostrado rechazo a la celebración.

¿Irse de fiesta a menos de 48 horas de un partido de la Copa de Francia? "Se joden de nosotros", lanzó este martes Florian Tardieu, jugador del Sochaux, el rival del París SG, sobre la celebración del cumpleaños de Neymar, quien por otro lado no jugará este encuentro.

Las imágenes de la fiesta no fueron percibidas del mismo modo en Sochaux. El mediocentro Florian Tardieu no escatimó reproches al ser preguntado por la prensa: "Perdón por las palabras, pero 'se joden de nosotros' y esto no me gusta. Por lo que parece ,en su web oficial, en los partidos a venir ya han puesto 'cuartos de final contra un equipo a determinar', por lo que ya se ven clasificándose".

"Se van de fiesta y algunos jugadores debían ir un poco 'cargados', justo antes de unos octavos de final, por lo que vamos a decir que 'no nos respetan'", añadió Tardieu en conferencia de prensa. "Sepan que yo me fui a dormir a las 20h30 y ellos se fueron de fiesta, sí, no nos respetan pero no es un problema, se preparan como quieren".

A Tardieu tampoco le debió gustar cuando posteriormente, el París SG anunció que Neymar no viajará a Sochaux "por decisión técnica" del Emery, que parece pensar más en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero contra el Real Madrid.

También se ha comentado que uno de los invitados a la fiesta fue su compatriota Luiz Gustavo, actual jugador del Marsella, cuando hay programado para el 25 de febrero el Clásico del fútbol francés, reseñó AFP.

Preguntado por ello el entrenador del Marsella Rudi Garcia, el técnico se limitó a defender a su jugador: "Es un gran profesional. No se puede estar todo el tiempo detrás de ellos. Ya son chicos grandes. Por Luiz no hay problemas particulares".

Emery, por su parte, también quiso dar una imagen de buen chico y responsable: "Quizá fue el primero en marcharme a medianoche".

VEA TAMBIÉN: Hinchas de Nacional de Uruguay que se burlaron de la tragedia aérea del Chapecoense se disculparon

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24