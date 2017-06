Policía británica identifica a dos de los tres atacantes de Londres: Khuram Shazad Butt y Rachid Redouane

La policía británica identificó este lunes a dos de los tres terroristas que perpetraron un ataque en Londres el pasado sábado por la noche. Se trata de Khuram Shazad, británico nacido en Pakistán de 27 años, y Rachid Redouane, de 30 y de origen marroquí o libio.

La policía señaló en un comunicado que ambos vivían en el barrio de Barking, al este de Londres, y continúa investigando para establecer la identidad del tercer terrorista, informó la agencia de noticias EFE.

Las autoridades habían informado que hasta el momento 11 personas permanecen bajo custodia por su presunta vinculación con el ataque en Londres que dejó siete muertos.

En el atentado, los tres agresores arrollaron con un vehículo alquilado a varias personas en el puente de Londres y después apuñalaron indiscriminadamente a varios ciudadanos en el cercano mercado gastronómico de Borough.

De los 48 heridos que tuvieron que ser ingresadas en cinco hospitales de Londres, 36 siguen hospitalizados, 21 de ellos en "estado crítico", según los últimos datos oficiales de los servicios de emergencia referidos por la agencia de noticias EFE.

