Tiroteo en un centro de distribución del correo UPS de San Francisco deja cuatro muertos incluido el pistolero

La policía de San Francisco ofreció una rueda de prensa sobre el tiroteo que se presentó en la oficina de correo UPS y confirmó que hubo cuatro muertos entre ellos el atacante, quien se disparó.

“No creemos que esto tenga que ver con terrorismo”, señaló el oficial en su conferencia y agregó que trabajarán más en la seguridad del lugar.

Además, precisó que “el atacante tenía un uniforme de UPS”. Sin embargo, no se ha establecido si hay más personas de la empresa involucradas.

La Policía de San Francisco respondió a un tiroteo este miércoles en un centro de distribución del correo UPS.

Por medio de su cuenta de Twitter, la policía informó sobre el tiroteo en la calle 17 y Vermont.

La empresa United Parcel Service (UPS) confirmó en un comunicado que el sospechoso es un trabajador de la empresa, reseñó EFE.

Las víctimas fueron trasladadas al Zuckerberg San Francisco General Hospital, indicó Brent Andrew, portavoz del centro. Andrew no especificó cuántos heridos fueron llevados al hospital ni informó en qué condición estaban.

Los empleados de la sede de UPS fueron evacuados de forma segura.

Un residente de la zona afirmó que vio a varias personas saliendo del establecimiento completamente cubiertas de sangre, algunas con ayuda de agentes de policía y de bomberos.

Docenas de vehículos de policía y ambulancias acudieron al lugar de los hechos y acordonaron la zona.

El establecimiento de UPS se encuentra en la zona este de San Francisco, a unos cuatro kilómetros del centro financiero de la ciudad.

La policía de San Francisco comunicó a través de Twitter que la situación está controlada y que el edificio está seguro.

#SFPD PIO is responding out to the scene. Media staging area will be at 17th and Potrero Ave. pic.twitter.com/HabDSp32xi