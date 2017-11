Al menos dos muertos tras tiroteo en un Walmart de Colorado, según policía local

Dos hombres murieron en un tiroteo registrado la noche de este miércoles en una tienda Walmart en Colorado, en el oeste de Estados Unidos, informó la policía.

Hubo "dos muertes confirmadas de dos hombres adultos" y una mujer fue trasladada al hospital, señaló en Twitter la policía de Thornton, norte de Denver, unas dos horas después de haber informado del incidente.

"Múltiples heridos. Por favor manténgase alejados del área", advirtió en su informe inicial.

Una hora más tarde, indicó que el tiroteo había acabado.

El mes pasado, un atacante en Las Vegas mató a 58 personas en el tiroteo más mortífero de la historia reciente en Estados Unidos.

Según un estudio divulgado el mes pasado, más de 33.000 personas mueren anualmente a causa de las armas en Estados Unidos, un país donde el derecho a portar armamento está tallado en la Constitución y comprar una pistola o un rifle no conlleva grandes obstáculos, reseñó AFP.

PIO on scene. Media should stage on E. 98th Ave, east of Grant St. (2) confirmed deceased adult males, (1) adult female transported pic.twitter.com/HU4YcZ2Wlz

Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl