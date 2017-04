"Por la proximidad del final de campeonato es una jornada decisiva”: Luis Enrique sobre el clásico entre Real Madrid y Barcelona

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, consideró este sábado que el clásico contra el Real Madrid del domingo en la 33ª jornada liguera "puede ser determinante" para decidir el campeonato, que lidera el equipo blanco.

"Por la proximidad del final de campeonato es una jornada decisiva. Esta vez sí que va a ser un clásico de los que puede sentenciar o casi sentenciar la liga o dejarla muy abierta", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.

"Para nosotros sí que significa una final, sólo nos vale la victoria, luego después del partido veremos qué resultado se ha conseguido y si de verdad está clara la liga", añadió el técnico azulgrana, que jugará su último clásico al frente del equipo catalán.

El Barcelona marcha en la segunda posición liguera a tres puntos del Real Madrid, líder con un partido menos que los catalanes, a falta de seis jornadas para el final del campeonato por lo que una derrota dejaría a los 'culés' en una posición comprometida, aunque todavía con opciones matemáticas.

"No creo que haya ningún equipo en el mundo que hasta que no se pierda un campeonato de manera matemática lo dé por perdido, no lo vamos a hacer nosotros, pero si es cierto que por la cercanía del final de temporada puede ser un partido determinante", insistió Luis Enrique.

El técnico consideró que la dura eliminación del miércoles en cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus no influirá en el juego de sus jugadores.

"Veo al equipo en muy buena línea, es evidente que cuando uno se tropieza y pierde opciones de ganar títulos es una mala noticia, pero el deporte es así, y cualquier futbolista profesional es especialista en afrontar estas situaciones", recordó el técnico azulgrana.

"El objetivo es ser fieles a nuestra forma de jugar y ser muy efectivos, que no se vean las virtudes del rival que tiene muchas, que se vean las nuestras, y que podamos controlar y dominar el partido, no nos vale otro resultado que no sea la victoria y eso es lo que vamos a buscar", dijo.

Luis Enrique no quiso pronunciarse sobre si podría alinear a Neymar, en principio, sancionado, pero pendiente de una apelación presentada el viernes ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

"Me parece muy correcta la posición del club que es la de defender el club. Como entrenador estoy preparado para jugar el partido con Neymar y sin Neymar", dijo.

El técnico azulgrana insistió en que el hecho de acudir a jugar al Santiago Bernabéu supone un estímulo más que una presión.

"El campo siempre es un factor a favor y añadido, pero puede ser un estimulo y lo es para nosotros, creo que hemos hecho allí siempre buenas actuaciones y no veo ningún motivo para que no demos el nivel".

"Será un partido complicado como lo son todos los clásicos que juegas fuera de casa, debes dar una gran versión de equipo, con las ideas muy claras de lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer", añadió.

Colaboración AFP

