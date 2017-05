¿Por qué congresistas demócratas piden someter a Trump a un juicio político?

Este miércoles, el representante demócrata por el estado Texas, Al Green, pidió ante la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense que el presidente Donald Trump sea sometido a un juicio político.

Dos grandes escándalos han llevado a los congresistas a solicitar este proceso, que podría acabar con la destitución del mandatario.

Información “sensible” revelada a Rusia

La primera polémica se produjo tras la reunión sostenida entre el presidente Donald Trump y el canciller ruso Sergéi Lavrov, el pasado 10 de mayo en la Casa Blanca.

De acuerdo con los informes del Gobierno estadounidense, en el encuentro los líderes discutieron sobre terrorismo global, Siria, Ucrania y las relaciones entre Washington y Moscú.

La versión de The Washington Post

No obstante, cinco días después, el lunes 15 de mayo, el diario The Washington Post aseguró que en la reunión, el mandatario estadounidense le reveló a Lavrov información clasificada sobre planes del grupo autodenominado Estado Islámico para realizar atentados en aviones de pasajeros con explosivos camuflados dentro de computadores portátiles.

El medio señaló que los datos entregados por Trump provenían de un acuerdo logrado con un colaborador de inteligencia. Dicho pacto produjo información tan sensible que algunos detalles ni siquiera habían sido comunicados a países aliados e incluso se habían mantenido restringidos para personal del Gobierno de Washington.

De acuerdo con el diario, el país que obtuvo la información no había autorizado a Estados Unidos para que compartiera el material con Rusia y, por ello, la revelación de Trump afectó la cooperación del importante aliado que tiene acceso a las comunicaciones internas del autodenominado Estado Islámico. Por ello, oficiales de la Casa Blanca comunicaron a la CIA y al FBI sobre los datos revelados por Trump, con el fin de mitigar el impacto de la revelación.

Este miércoles, The New York Times -basándose en testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Washington- informó que la fuente de la información es israelí, lo que podría provocar un deterioro de las relaciones con Jerusalén.

No obstante, el mismo diario señaló que el embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, no confirmó que la información fuera entregada por su país pero resaltó que ambas naciones mantienen un alto grado de cooperación.

La Casa Blanca se defiende

Frente a las acusaciones del pasado lunes, la Casa Blanca aseguró que “el artículo (de The Washington Post) es falso”. El asesor de seguridad nacional del Gobierno estadounidense, H.R. McMaster, puntualizó que Trump nunca reveló “fuentes, métodos u operaciones militares”.

De igual forma, resaltó que estuvo presente en el encuentro y expuso que no sucedió lo que afirma el diario. No obstante, admitió que el presidente y el canciller ruso hablaron de amenazas comunes, entre ellas, las que conciernen a la aviación comercial.

Tengo “derecho absoluto” a compartir información: Trump

El martes, 16 de mayo, el presidente Trump respondió con un fuerte pronunciamiento en su cuenta de Twitter.

“Como presidente, quería compartir con Rusia (en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca) lo que tengo derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas. Razones humanitarias, además quiero que Rusia intensifique su lucha contra Estado Islámico y el terrorismo”, expresó.

Moscú reacciona

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que Trump jamás compartió información sensible con Lavrov y se burló del artículo publicado por The Washington Post indicando que los periódicos estadounidenses “no hay que leerlos. Se pueden utilizar para otra cosa, pero no hay que leerlos. En los últimos tiempos esto no solo es perjudicial, sino también peligroso”.

Este miércoles 17 de mayo el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que está dispuesto a entregar la transcripción del encuentro que sostuvo con el mandatario estadounidense. No obstante, asesores del Kremlin informaron que el Gobierno no dispone de una grabación en audio de la conversación, pero sí con las notas de transcripción.

Los escándalos continúan surgiendo

Los escándalos que involucran al presidente Donald Trump parecen no detenerse. El martes 16 de mayo The New York Times, anunció que de acuerdo con un comunicado de James Comey, exjefe del FBI, el presidente Trump le solicitó en febrero pasado -cuando aún estaba al frente de la Institución- que cerrara la investigación federal sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Según el memo, el mandatario le dijo a Comey “espero que puedas dejar pasar esto”.

El medio aseveró que la petición es la evidencia más clara de que el presidente ha tratado de influenciar directamente al Departamento de Justicia.

Comey fue destituido de su cargo el martes 10 de mayo y el jefe de Estado argumentó que prescindió de sus servicios porque era un “fanfarrón” que no tenía control del FBI.

Por su parte, Flynn -sobre quien Trump habría pedido cerrar un expediente- es exoficial del Ejército estadounidense y está siendo investigado por no reportar al Departamento de Justicia dos pagos recibidos de gobiernos extranjeros en 2015 y 2016.

El primer desembolso -por 45.000 dólares- fue efectuado en 2015, por el Kremlin luego de que Flynn participara en la gala del décimo aniversario del canal ruso RT.

El segundo pago fue realizado por el Gobierno turco a la compañía Flynn Intel Group, por 530.000 dólares, luego de que el exfuncionario representara a Ankara en una negociación con una empresa neerlandesa.

Como el exasesor es oficial retirado del Ejército debe acogerse a la cláusula de emolumentos que establece que no puede aceptar dinero, regalos o pagos de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso.

Las consecuencias de los escándalos

Si estos no son los únicos escándalos que han golpeado al mandatario, han sido los que mayores repercusiones han tenido, tanto que el representante demócrata del estado Texas Al Green presentó formalmente ante la Cámara de Representantes una solicitud para que a Trump se le abra un juicio político que podría llevar a su destitución.

Varios congresistas de la bancada demócrata exigieron al Departamento de Justicia que nombre un fiscal especial para investigar los lazos entre la campaña de Trump y Rusia resaltando que las acciones del mandatario -puntualmente la información que entregó a Lavrov- afectan la seguridad de la nación.

Destitución de Trump sería una decisión sin precedentes

En la historia de Estados Unidos solo dos presidentes han sido juzgados en proceso de “impeachment” o juicio político, Andrew Johnson y Bill Clinton, pero ambos fueron exonerados.

Por su parte, Richard Nixon, a quien se le inició el procedimiento, renunció a su cargo antes de que se conociera una decisión de parte del jurado.

Redacción NTN24

