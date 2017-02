¿Por quién suspiraba? Ricky Martin revela el nombre del actor por el que sintió atracción en su adolescencia

En medio de una entrevista el cantante puertorriqueño Ricky Martin ha revelado uno de sus más grandes misterios, el nombre de su primer ‘crush’.

Seguramente muchos se han preguntado si el cantante en algún momento estuvo flechado por algún famoso de Hollywood, pues la respuesta es afirmativa y no es nadie más y nadie menos que el reconocido actor John Travolta.

VEA TAMBIÉN: ¡Letizia cautiva! La lujosa tiara que usó la reina de España durante encuentro con el presidente de Argentina

Durante la entrevista, un televidente hizo la atrevida pregunta a lo que Martin respondió: "Esa escena de ropa interior. Se despierta, ropa interior negra (…) Todavía lo recuerdo. Vi esa película en ese entonces como ocho veces y no sabía por qué".

"Nunca le dije: 'Eras mi primer crush", agregó el artista.

YouTube / Watch What Happens Live with Andy Cohen

Redacción NTN24