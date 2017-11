Presentador del reality 'Amercan Idol', Ryan Seacrest, se suma a la lista de famosos acusados de abuso sexual

Tras las recientes olas de acusaciones en Hollywood sobre acoso sexual, ahora se suma la del productor y presentador estadounidense Ryan Seacrest, presentador del reallity musical 'American Idol', el cual es investigado por tener una “conducta inapropiada” con una mujer que trabajaba para el canal estadounidense E! Entertainment, según confirmó el mismo medio.

Seacrest, quien es conocido por ser el poductor del exitoso programa ‘Keeping up with The Karsdashian’, publicó en un comunicado lo sucedido y pide perdon.

"Recientemente, alguien que trabajó como estilista de vestuario para mí hace casi una década en E! News, presentó una queja que sugiere que me comporté de manera inapropiada con ella”, señaló el productor en el texto.

"Si la hice sentir mal, lo siento mucho. Trato a todos mis colegas con amabilidad, dignidad y comprensión, ya que este es un principio esencial para m”, agregó el presentador.

