Presiden Michel Temer afirma que está recuperando la confianza de los inversores y la credibilidad en Brasil

El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró este miércoles que Brasil está "reconquistando" la credibilidad y recuperando la confianza de los inversores, gracias a la "responsabilidad fiscal" ejercida por el Gobierno.



"Brasil está siendo colocado sobre los carriles y quien venga después de mí encontrará un país en que el que la locomotora podrá ir tranquilamente porque las vías están bien puestas", afirmó el mandatario en la apertura de la conferencia Bank of America Merril Lynch, en Sao Paulo.



El jefe de Estado señaló que el país sigue la senda para recuperar el grado de inversión, después de que la agencia Moody's elevara la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de Brasil desde negativa a estable, aunque continúa en nivel especulativo.

VEA TAMBIÉN: Juicio sobre irregularidades en financiación de campaña de Dilma Rousseff podría anular el mandato del presidente brasilero Michel Temer

Temer insistió en que Brasil "está saliendo de la recesión" y subrayó que es "muy probable" que en el segundo semestre se haya "combatido radicalmente el desempleo", que afecta a cerca de 13 millones de personas.



"Todo esto es fruto de la responsabilidad fiscal, que la llevamos muy en serio. La economía no despegó del todo, empezó a despegar", recalcó el mandatario.



Tras crecer un tímido 0,1 % en 2014, el producto interno bruto (PIB) de Brasil se hundió un 3,8 % en 2015 y decreció un 3,6 % el pasado año, encadenando así dos años consecutivos de recesión, algo que no ocurría desde la década de 1930.



A pesar de los datos negativos del PIB, Temer destacó la fuerte caída de la inflación -que pasó del 10,67 % en 2015 al 6,29 % el pasado año-, así como la de las tasas de intereses, y repasó las medidas de ajuste fiscal aprobadas por el Congreso gracias al "diálogo".



"El Congreso que reclamaba de la falta de interlocución con el anterior Ejecutivo, con nosotros tiene interlocución plena", añadió.



El presidente, sin embargo, no aludió al juicio que el Tribunal Superior Electoral (TSE) iniciará la próxima semana para evaluar si hubo irregularidades en la financiación de la campaña de Dilma Rousseff en 2014, de la que el actual mandatario, Michel Temer, fue vicepresidente.



El proceso, que comienza el 4 de abril, podría costarle el cargo a Temer, quien se encuentra en el poder desde el pasado agosto, cuando Rousseff fue destituida en un juicio político por unas irregularidades en las cuentas públicas.

Colaboración EFE

MÁS NOTICIAS: