Presidente de Argentina le abre las puertas a los venezolanos que desean emigrar, tras expresar su "dolor" por la situación del país

El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó su "dolor" ante la severa crisis política y social que atraviesa Venezuela y dijo que se solidariza con el país y que los venezolanos que emigran a Argentina son "bienvenidos".

Lea también: Estados Unidos sanciona al presidente Maduro por considerarlo un "dictador" tras resultados de la votación constituyente

"Ayer (domingo) veía las imágenes de lo que está pasando en Venezuela, que ya se viene reiterando hace meses, hace años, cada vez peor, cada vez más violencia, más agresión, más abandono", dijo Macri en un acto en la central provincia de Santa Fe.



El jefe de Estado argentino señaló que al ver la situación que vive Venezuela sintió primero "dolor" y luego "la solidaridad con el pueblo venezolano".



En un acto de campaña de cara a las primarias legislativas del próximo 13 de agosto en Argentina, Macri recordó que su país está "recibiendo muchos venezolanos todas las semanas, que vienen a trabajar y son bienvenidos".



"No pude dejar de pensar lo cerca que estuvimos de ir por ese camino (el de Venezuela), como todo hubiese sido realmente muy difícil y tremendo para los argentinos. Pero por suerte una mayoría de argentinos decidimos cambiar", añadió el mandatario argentino.

Recomendado: Países de América Latina deben condenar al régimen de Maduro, rechazar la Constituyente e invocar la cláusula democrática: Sebastián Piñera, expresidente de Chile



Este domingo, el Gobierno argentino ya había difundido un comunicado para advertir que no reconocía los resultados de las elecciones celebradas Venezuela para conformar una Asamblea Constituyente por considerar que esos comicios, convocados por el Gobierno de Nicolás Maduro, eran "ilegales".



Para el Gobierno de Mauricio Macri, la elección realizada este domingo en Venezuela "no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", "no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización" y "sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen".



La elección de la Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía venezolana, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve