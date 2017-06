Presidente de Brasil dice que su exasesor involucrado en caso de corrupción es “honrado” y duda que vaya a denunciarlo

En una entrevista para un medio brasilero que fue publicada este viernes, el presidente Michel Temer dijo que su exasesor y diputado, Rodrigo Rocha Loures, es “honrado” y duda que él vaya a denunciarlo.

Cuando le fue preguntado sobre una posible denuncia de su exasesor, el mandatario dijo “No creo, él es una persona decente. Dudo que vaya hacer una denuncia y me vaya a inculpar. En primer lugar, no sería verdad y en segundo lugar, conociéndolo, me resulta difícil que él haga eso”.