Presidente de EE. UU. aseguró que declinó oferta de la revista Time para ser personalidad del año 2017

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que declinó una oferta de la famosa revista Time para ser nombrado personalidad del año 2017, visiblemente molesto por algunos matices en la propuesta de la publicación.

"La revista Time ha llamado para decir que probablemente sea nombrado 'Hombre (persona) del año' como el año pasado, pero tendría que acceder a una entrevista y a una sesión de fotos”, escribió el presidente en su cuenta de la red social Twitter.

Trump agregó que "he dicho que probablemente no fuera suficiente y he declinado. ¡Gracias de todas formas!".

La revista Time nombra la personalidad que "más ha marcado el año, para bien o para mal". Trump ya recibió esta distinción en 2016, cuando fue elegido para ocupar la Casa Blanca. La publicación le dio el título de "presidente de los Estados divididos de América".

En 2015, 2014 y 2012, el presidente de EE. UU. se quejó a través de Twitter por nunca haber sido seleccionado por Time, según reseñó la agencia de noticias AFP.