Presidente de EE. UU. habría designado a Marc Kasowitz para su defensa en investigación por injerencia rusa en su campaña presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría designado a su abogado Marc Kasowitz para que lo represente en la investigación que se adelanta en su contra por la presunta interferencia de Rusia en la campaña del mandatario en las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

Lo anterior fue confirmado por dos personas relacionadas con el presidente que permanecen al tanto de la decisión y que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a entregar información sobre las contrataciones. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que se está pensando contar con más abogados además de Kasowitz.

Kasowitz ha sido el representante legal del jefe de Estado en distintas ocasiones durante 15 años. Fue el mismo abogado que durante la campaña presidencial de Trump amenazó con demandar al periódico The New York Times si no se abstenía de publicar una historia sobre el escándalo en el que presuntamente el mandatario se sobrepasó y tocó a varias mujeres.

El abogado es el fundador de una gran firma de abogados que fue integrada desde el 2013 y de la cual también hace parte el senador independiente Joe Lieberman, uno de los posibles candidatos del mandatario estadounidense para dirigir al FBI tras el despido de James Comey.

La decisión de designar al abogado viene de múltiples investigaciones que adelanta el Congreso de Estados Unidos y el FBI sobre los posibles vínculos entre el equipo de la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia.

Redacción NTN24