Presidente de Honduras instó a realizar elecciones en Venezuela como "una solución" para la crisis del país

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, pidió hoy la celebración de elecciones en Venezuela como una "solución" a la crisis en el país, y aseguró que solo después de los comicios retornará a Caracas el encargado de negocios de Honduras, llamado a consultas la semana pasada.



"Convocar a elecciones creo que es un tema que debe verse como una solución importante y significativa, y en ese sentido nosotros creemos que podría resolver parte del debate que ahora está dándose pensando que cada venezolano va a buscar lo mejor para su pueblo", dijo Hernández desde Ecuador, donde asiste a la ceremonia de investidura como mandatario ecuatoriano de Lenín Moreno.



En declaraciones a Radio América, que transmite en Tegucigalpa, Hernández dijo que mientras no se celebren elecciones en Venezuela el encargado de negocios de Honduras no retornará a Caracas, y anunció que su Gobierno está "considerando otro tipo de acciones", que la Cancillería hondureña informará posteriormente.



El Gobierno de honduras llamó el pasado viernes a consultas "por tiempo indefinido" al encargo de negocios de su Embajada en Venezuela, Fernando Suárez Lovo.

Hernández señaló que no es la primera vez que Honduras llama a consultas al encargado de negocios en Caracas, a quien "se le pidió evidencias de lo que estaba pasando" en Venezuela, donde el país centroamericano no cuenta con embajador desde 2010.



"La que estamos buscando es evitar más confrontaciones y el derramamiento de sangre, son batallas campales las que se dan, hay una agresión permanente entre unos y otros, eso no es bueno, hay que restaurar el orden, la paz y el respeto, restaurar la institucionalidad democrática y la salida a esta crisis debe ser pacífica por la vía de la consulta electoral al pueblo en condiciones iguales para todos", señaló.



Dijo además que solo las elecciones "libres y observadas internacionalmente son las que le van a dar al mismo pueblo venezolano la seguridad de que esa es la mejor ruta, y en ese sentido la libertad de expresión buscando la paz, la concordia y el entendimiento entre todos es lo que creemos que puede ser la gran solución".



Venezuela vive una "crisis de grandes proporciones (...), creo que es más que evidente que allí tenemos un problema de derechos humanos, un problema de desafío a la autoridad, también tenemos un problema de que otros acusan a la autoridad de abuso", añadió.



Enfatizó que la situación que vive el pueblo venezolano es "sumamente difícil", pero dijo que los "principios democráticos y los principios de respeto a la dignidad de la personas tienen que prevalecer".



Destacó que Honduras vivió una crisis similar tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, pero "la solución paso por consultarle la voluntad al pueblo hondureño en aquel momento y porque no hoy al pueblo venezolano en términos de salida a esa crisis y que todos se manifiesten"



A finales de abril pasado, Hernández dijo que su país está dispuesto a contribuir para que se resuelva la crisis política en Venezuela, que hasta el momento ya deja medio centenar de personas fallecidas en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.



Venezuela atraviesa una crisis política y económica que se traduce en una aguda escasez de alimentos y medicinas básicas además de una inflación que según datos oficiales cerró 2015 en un 180,9 %.



El Banco Central venezolano ha guardado silencio desde 2016 acerca de las cifras oficiales de inflación, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que la misma seguirá desbocada y prevé que se ubique en 720 % para este año y hasta un 2.000 % en 2018.

Colaboración con EFE

