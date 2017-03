Julio Borges anuncia que no asistirá al Consejo de Defensa: "Pretenden crear un circo para decir que en Venezuela hay normalidad"

El Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que la noche de este viernes fue invitado al Consejo de Defensa de la Nación convocado por el presidente Nicolás Maduro.

"En Venezuela no hay un problema entre TSJ y Fiscalía General de la República, sino un Golpe de Estado que dio Nicolás Maduro. No asistiré a la reunión. Maduro es responsable del quebrantamiento del orden Constitucional y no puede ahora pretender ser mediador", afirmó, vía Twitter.

"Maduro no puede decir la gran mentira de que no conocía la sentencia. Todo el mundo está claro que aquí hay un golpe de Estado", agregó. "Pretende crear un circo para decir que en Venezuela hay normalidad".

"Exigimos el cumplimiento de la Constitución. Invitamos a los venezolanos a que nos acompañen mañana a las 10:00 am a la Plaza Brión de Chacaito", remató.

Redacción NTN24 Venezuela

