Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana pidió renuncia de los magistrados del TSJ y apoya las manifestaciones

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezola,a Diego Padrón, llamó al pueblo venezolano "a tomar consciencia del hecho que acaba de consumarse, que es la suplantación del poder de la Asamblea Nacional por siete magistrados, lo que es diametralmente opuesto a la Constitución".

Declaró que "la gran preocupación del pueblo es el pan la medicina", no lo que ocurre en las altas esferas políticas. "Apoyamos la manifestación pública que es un derecho natural", dijo.

"Si es una sentencia firme no pueden decir me equivoqué y cambiar esto por lo otro... Los autores de esa sentencia deben poner su cargo a disposición del Estado. Tienen que renunciar, porque lo que se ha hecho no es un error de redacción, es un golpe de Estado Judicial", enfatizó.

Esa es una opinión no solo de la Asamblea Nacional, sino de los juristas en el país", recalcó.

Redaccción NTN24 Venezuela

