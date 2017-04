Presidente de Federación Colombiana de Ciclismo afirma que Nairo Quintana “está desenfocado” y “mal orientado”

Nairo Quintana "está desenfocado" y "mal orientado", afirmó el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González, al responder a las críticas que el campeón de la Vuelta a España de 2016 y el Giro de Italia de 2014 formuló este jueves a los directivos de este deporte en su país.

"Este muchachito está desenfocado y más 'pedaleado' (rodado) que una cadena. Mal orientado. Quien está detrás de él le está dando pésima información", declaró González, principal blanco de los reparos de Quintana a la forma como se está administrando el ciclismo.

"No tenemos una buena dirigencia, los deportistas que estamos en Europa triunfamos, no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana", afirmó el rutero de 27 años en una comparecencia ante la prensa para hablar de sus próximos desafíos, como el Giro, que comienza el 5 de mayo.

Al ser consultada su opinión sobre el impulso que ha tomado el ciclismo en Colombia en los últimos años, el corredor de Movistar replicó: "¿Para adelante o para atrás?".

"Siempre nos llenamos de orgullo de los seis ciclistas que están en el pelotón internacional, que le damos alegrías a Colombia y colocamos a nuestra nación entre las mejores del mundo mientras otros se colocan las medallas", aseveró.

"Son unos dirigentes que no ayudan al deportista", dijo antes de enfatizar: "una dirigencia que por años no ha presentado balances económicos, una dirigencia que no manda a todos sus deportistas cuando tiene todos los cupos en mundiales, una dirigencia que no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras ni les brinda un apoyo".

Quintana apoyó la candidatura de Fernando Flórez a la presidencia de la Federación Colombiana de Ciclismo en las elecciones de enero pasado, pero las ligas regionales reeligieron a Jorge Ovidio González por el próximo cuatrienio.

"Tuvimos la oportunidad de hacer un cambio y cuando llegó la votación todos votaron por lo mismo. Que nos vamos a quejar, es lo que hay y seguirá así mínimo por cuatro años más", expresó Quintana al comentar su frustrada experiencia.

González, por su parte, aseguró que la Federación que preside no ha roto relaciones con Quintana.

"Es razonable lo que sucede, él fue por la Federación con unos dirigentes y perdió. Está dolido. Él mismo indicó que intentó hacer un tiro al aire, pero para llegar a un puesto de estos se requiere experiencia en dirigencia deportiva", explicó en una entrevista.

"Una cosa es que sea un gran ídolo nuestro, un ídolo del ciclismo de ruta y otra es que Nairo conozca el ciclismo colombiano", añadió el directivo.

Colaboración EFE

