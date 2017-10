Presidente de la Generalitat insiste en que aplicará "lo que dice la ley" que prevé la independencia de Cataluña

El presidente catalán, Carles Puigdemont, insistió en que aplicará "lo que dice la ley" tras la votación del ilegal referendo independentista del 1ro de octubre, en alusión a la ley que prevé una declaración de secesión.

El referendo independentista fue suspendido y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, pese a esto los líderes separatistas catalanes adelantaron la consulta.

"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración 'unilateral' de independencia, está prevista en la ley del referendo como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley", ha aseverado Puigdemont en el programa ‘30 minuts’.

Asimismo, Puigdemont admitió no tener contacto con el Gobierno central: "Hace tiempo que no tenemos porque ellos rehúyen hablar de este tema. Ellos querrían que de este tema no se hablara".

"Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello", resaltó Puigdemont, que dio por bueno un referendo suspendido por el TC y plagado de irregularidades.

