Presidente de Perú insistió en que nunca recibió donaciones por parte de representantes de Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó este miércoles que "jamás" recibió una donación económica del exrepresentante de la constructora brasileña Odebrecht en el país Jorge Barata tal como señalaron medios locales.

"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", remarcó Kuczynski en Twitter.

Barata fue interrogado en la ciudad brasileña de Sao Paulo por un equipo de fiscales peruanos liderado por el fiscal superior Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela. Según medios peruanos, Barata confirmó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora, quien en noviembre pasado dijo a los fiscales que su empresa dio contribuciones económicas a las campañas electorales de políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán, además de contratar conferencias del actual presidente Kuczynski.

El mandatario peruano reaccionó a esto diciendo que "una versión de la prensa" indicó que "las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011 (…) En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una alianza", dijo.

Redacción NTN24

