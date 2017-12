Presidente de Perú se defenderá este jueves ante el Congreso por supuestamente “mentir” sobre sus vínculos con Odebrecht

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se defenderá ante el Congreso, que está dispuesto a destituirlo, acusándolo de que haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Actualmente, Kuczynski corre el riesgo de ser cesado de sus facultades por “incapacidad moral” y esto lo convertiría en el primer presidente en perder su puesto por Odebrecht, que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas.

“Yo no he mentido, no soy corrupto”, ha repetido Kuczynski. Sin embargo, el analista político Luis Benavente, quien vaticinó que el mandatario de centroderecha será destituido el mismo jueves, dijo a la agencia de noticias AFP que “la suerte del presidente Kuczynski está echada”.

VEA TAMBIÉN→ “No hay ningún contrato que corresponda desde la empresa del presidente Kuczynski hacia una empresa del Estado”: Gilbert Violeta, congresista peruano

El mandatario solicitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el envío de un observador a su país “especialmente para que testimonie el desarrollo del proceso de vacancia”, según carta enviada al secretario general, Luis Almagro, difundida el miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, Almagro señaló que se vienen “ajustando detalles para el envío de una delegación de la OEA”.

Por otro lado, el primer vicepresidente peruano, Martín Vizcarra, sería el nuevo presidente en caso de que destituyan a Kuczynski, llegó a Perú y reiteró su lealtad al mandatario, “el presidente me pidió que retorne hoy y aquí estoy, al lado del presidente. Primero para escucharlo y para que se aclaren todas las dudas” comentó.

VEA TAMBIÉN→ “El Parlamento ha llevado adelante un procedimiento de vacancia inconstitucional y arbitrario”: Francisco Dios Chiroque, abogado peruano independiente

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24