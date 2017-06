Presidente de Rusia desconocía al exasesor de seguridad de Trump, Michael Flynn, a pesar de compartir una cena en el 2015

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, afirmó que no sabía quién era Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, a pesar de que se sentó junto a él en una cena conmemorativa en el 2015.

"Cuando fui al evento de nuestra compañía, Russia Today, me senté en la mesa junto con un señor a mi lado", puntualizó en una entrevista divulgada este domingo.

"Di mi discurso; después hablamos de alguna cosa, me levanté y me fui. Más tarde me dijeron que ese señor era estadounidense, responsable de ciertas cosas; que solía estar en los servicios de seguridad. Eso es todo", aseguró Vladimir.

Flynn, fue durante el primer mes de mandato de Trump el asesor de seguridad nacional, el cual se vio obligado a renunciar por ocultarle al vicepresidente, Mike Pence, el contenido de sus contactos con el embajador ruso, Serguéi Kysliak.

Asimismo, en la misma entrevista realizada, Putin aseguró que el aparente hackeo del Partido Demócrata, que permitió filtrar comunicaciones privadas, pudo ser realizado por un "niño".

