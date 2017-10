Selección chilena de fútbol descartó interponer reclamo por supuesto “arreglo” en partido entre Perú y Colombia

Este viernes el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, Arturo Salah, descartó la presentación de algún recurso sobre el supuesto “arreglo” del resultado en el partido entre Perú y Colombia.

Salah justificó su decisión diciendo que "nosotros perdimos en la cancha. Si lo que dicen pasó, y es del alcance del público, hay organismos pertinentes que tendrán que actuar". Además, agregó que no tienen intenciones de “interactuar ante la FIFA” ya que "esta eliminación es un fracaso y lo asumimos", sentenció.

Por otro lado, se refirió a los posibles sucesores del técnico chileno Juan Antonio Pizzi, asegurando que es “imprudente” la publicación de nombres. Aunque indicó que la ANFP ya está preocupada del tema.

"Es un tema que estamos asumiendo, nos hemos fijado plazos. No digo que no sea urgente", señaló y finalizó diciendo que "entiendo la necesidad que tienen los medios de nombres, pero me parece una imprudencia (…) Todo lo que se especule no tiene validez”.

Redacción NTN24

