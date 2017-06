Presidente de Turquía niega que Catar apoye el terrorismo y pide a Arabia Saudí que cese el embargo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, solicitó este viernes a Arabia Saudí que ponga fin a la ruptura diplomática con Catar, al tiempo que prometió apoyar en todos los aspecto al pequeño emirato del Golfo, del que negó que apoye el terrorismo.

Erdogan recordó en su discurso del 'iftar', la tradicional cena del ramadán, transmitido en directo por la cadena NTV, que Estados Unidos había pedido aligerar o rebajar el embargo contra Catar, pero consideró que no era suficiente, de acuerdo con la agencia EFE.

"Yo digo que el embargo hay que levantarlo completamente; no debe haber embargo entre hermanos. Eso lo pedimos especialmente al Gobierno saudí: sois los más grandes, los más fuertes del Golfo", expresó Erdogan.

El presidente turco insistió "no son enemigos; deben valorar la fraternidad, deben reunirse con ellos (Catar)".

"Estamos hartos de estas luchas, de fracturas entre musulmanes", dijo Erdogan, advirtiendo de que "en las guerras entre hermanos nadie gana".

El político islamista rechazó la acusación de que varias fundaciones con sede en Catar apoyaran el terrorismo, el argumento invocado el lunes pasada por Arabia Saudí y varios países más para romper con el emirato.

"Eso no puede ser. Yo conozco estas fundaciones y hasta hoy no he visto que Catar apoye el terrorismo", dijo el mandatario turco.