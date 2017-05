Presidente del canal RCTV aplaude a la oposición venezolana por buscar la salida de Nicolás Maduro

El presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, cree que la única solución a la crisis venezolana es que el presidente Nicolás Maduro deje el poder y se forme un "Gobierno de transición" que convoque elecciones.



"Maduro debe salir y debe formarse un Gobierno de transición, de entendimiento nacional, que se preocupe de los problemas urgentes de la gente y convoque elecciones tras eliminar las trampas del sistema actual", dijo el empresario en entrevista con Efe en Washington.



En mayo de 2007, la cadena privada que preside Granier, de línea editorial crítica con el chavismo, tuvo que dejar de emitir en abierto después de que el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez no le renovara el permiso con el argumento de que era una compañía "golpista".



Después, intentaron el cable, satélite e internet, encontrando siempre el "bloqueo" del Ejecutivo, por lo que ahora se dedican a la producción de contenidos a la espera de que haya un cambio de Gobierno que les permita volver a emitir en abierto.

Ver también: "Maduro no podría jamás destituir a la Fiscal General de Venezuela porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional": Analista política Thays Peñalver



Tras años esperando ese cambio, Granier no se atreve a hacer pronósticos, pero celebra que "por fin" la oposición "ha entendido que hay que tener un objetivo prioritario", "que es la salida de Maduro del Gobierno".



El empresario considera que "urge" ese cambio porque la situación en Venezuela "es intolerable", ya que "nadie atiende los problemas fundamentales de inseguridad, inflación, escasez de alimentos y medicinas o deterioro brutal de la educación".



Dice estar "convencido" de que el chavismo no va a convocar las elecciones regionales pendientes ni las presidenciales que corresponderían en 2018 "si piensa que las va a perder", sobre todo después de llevarse "la sorpresa" de que la oposición se hiciera con el control de la Asamblea Nacional (Parlamento) en las legislativas de 2015.



En ese contexto, advierte que puede haber una situación de "quiebre" y ve "más cerca" el peligro de "golpe militar" del que alertaba en su última entrevista con Efe hace un año.



"Venezuela un día va a explotar", afirmaba este jueves en una conferencia en el National Press Club de Washington en la que explicó que hay "mucha división" tanto en la sociedad en general como en el interior de las Fuerzas Armadas, que "en cualquier momento pueden colapsar".

Además: Director de Conatel recomienda a NTN24 leer el código de ética por usar la palabra "represión" en Venezuela

En ese encuentro, los periodistas insistían en que trazara comparaciones entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y Maduro, algo que él evitó.



"Son casos distintos, aquí (en EE.UU.) las instituciones son fuertes y se defienden, hay elecciones, nada de eso ocurre en Venezuela", explica a Efe.



Granier considera que la actitud de Trump hacia Venezuela "es mucho más decidida" que la de su predecesor, Barack Obama (2009-2017).



Asimismo, le parece "muy reconfortante" ver "que por fin" la Organización de Estados Americanos (OEA) "se interesa por Venezuela".



"Chávez logró amedrentar a (José Miguel) Insulza (el anterior secretario general de la OEA), mientras que Luis Almagro (el actual secretario general) ha logrado despertar el interés en el tema de Venezuela y mostrar al mundo la verdadera cara del Gobierno venezolano", opinó.



Almagro, excanciller uruguayo en el Gobierno de José Mujica (2010-2015), es una de las voces internacionales más críticas con Maduro y su Ejecutivo, algo que lo ha convertido, apunta Granier, en "incómodo" para algunos, "como le ocurre a la prensa independiente".

De interés: Alto Comisionado de DD. HH. la ONU se reunió en Nueva York con abogado de Capriles: Estudiará informe sobre la situación del país



Por eso, el chavismo "acabó con la libertad de prensa" en Venezuela, lamenta el empresario, quien observa con preocupación que en su país "hay cada vez hay más autocensura".



No obstante, confía en que la prensa pueda recuperar su espacio con un nuevo Gobierno y RCTV vuelva a emitir en abierto.



¿Cuándo será eso? Después de tantos años de espera, ya no se atreve a hacer predicciones.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve