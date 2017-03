Presidente del Senado colombiano pide revaluar las relaciones con Venezuela

El presidente del Senado de Colombia, Mauricio Lizcano, rechazó este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir la competencia del Parlamento y pidió al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que revalúe las relaciones con el país vecino.

"Desde el Congreso de Colombia rechazo enfáticamente lo sucedido con el Parlamento de Venezuela, no es aceptable que en una democracia se cierre el Congreso de la República por un poder judicial", afirmó Lizcano en declaraciones difundidas por su despacho.



Advirtió que "eso parece más una dictadura" y le pidió al Gobierno colombiano "que se manifieste" y "revalúe las relaciones con Venezuela".



"Aunque no debemos entrometernos en asuntos internos, estas decisiones sí afectan a toda la región y más temprano que tarde van a afectar a Colombia como ya lo estamos viendo en el tema de la cantidad de desplazados e inmigrantes que recibimos de ese país", afirmó el senador.



Lizcano llamó a ser "solidarios con el pueblo venezolano y no permitir este tipo de injusticias y de ataques a la democracia".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió este miércoles que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso al legislativo por el incumplimiento de varias sentencias.



La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, acusó al presidente Nicolás Maduro de haber dado un "golpe de Estado", declaración que ha sido secundada por distintos Gobiernos, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habló de "autogolpe de estado".

