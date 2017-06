Presidente Donald Trump afirma que medios no quieren que use Twitter pero lo seguirá haciendo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que los "falsos" medios de comunicación de masas no quieren que use redes sociales como Twitter, al anticipar que seguirá tuiteando para poder dar a conocer a los ciudadanos su mensaje "honesto y sin filtros".

Los "falsos" medios de comunicación de masas "están trabajando muy duro para tratar de que no use Redes Sociales. Ellos odian que yo pueda lanzar mi mensaje honesto y sin filtros", tuiteó Trump.

"Lo siento, amigos, pero si hubiera dependido de las FALSAS NOTICIAS de CNN, NBC, ABC, CBS, washpost (The Washington Post) o nytimes (The New York Times), habría tenido CERO probabilidades de ganar WH (la Casa Blanca)", agregó el mandatario en otro tuit.

La afición de Trump a usar Twitter, sobre todo a primera y a última hora del día, para comentar y opinar de todo lo que le apetece sin consultar previamente con sus asesores no es nueva.

Desde hace tiempo el equipo de comunicaciones de Trump y sus asesores están tratando de que el mandatario se contenga en Twitter, porque en muchas ocasiones el magnate contradice o rechaza en sus tuits el mensaje oficial que intenta transmitir la Casa Blanca sobre muy diversos temas, reseña EFE.

- Los tuits son declaraciones oficiales -

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, sostuvo hoy que el presidente "es el mensajero más eficaz" de su agenda y que Twitter se ha convertido para él en una "herramienta muy, muy efectiva" para "hablar directamente" a los ciudadanos, según EFE.

Spicer recordó que Trump ya fue criticado por sus tuits durante la campaña electoral y que finalmente "le fue muy bien", en alusión a su victoria en los comicios de noviembre.

A diferencia de lo señalado en los últimos días por otros asesores y portavoces de la Casa Blanca, Spicer dijo este martes que, dado que es el presidente de Estados Unidos, los tuits de Trump deben considerarse "declaraciones oficiales".