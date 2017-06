Presidente Donald Trump confirma que lo están investigando por despedir al exdirector del FBI James Comey

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este viernes que está siendo investigado por despedir al exdirector del FBI James Comey y resaltó que quien lidera esas pesquisas es la persona que le sugirió retirar del cargo al funcionario pero no reveló el nombre.

"¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Caza de brujas", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt