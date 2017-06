Presidente Donald Trump insta a solicitar una audiencia urgente ante el Tribunal Supremo sobre su decreto migratorio

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Departamento de Justicia para que solicite una audiencia urgente al Tribunal Supremo sobre el decreto migratorio que veta la entrada temporal de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version!

VEA TAMBIÉN → Gobierno de Donald Trump pide a la Suprema Corte de EE. UU. tomar caso de decreto migratorio bloqueado por Tribunal de Apelaciones

El mandatario aseguró que el Departamento de Justicia debió apoyar la versión original de su prohibición y defendió que, por el contrario, el Departamento envió al Supremo una versión "aguada" y "políticamente correcta" del decreto original.

De igual forma, resaltó que las autoridades estadounidenses ya están realizando una "investigación exhaustiva" de las personas que entran al país con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y añadió que las cortes son "lentas y políticas".

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political!