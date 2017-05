Presidente Donald Trump sugiere invertir más dinero en la reforma al sistema de salud de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a través de su cuenta de Twitter invertir más dinero en la reforma al sistema sanitario impulsada por los republicanos.

"Sugiero que añadamos más dólares al sistema de salud y lo hagamos el mejor que haya en ningún sitio", escribió el mandatario.

I suggest that we add more dollars to Healthcare and make it the best anywhere. ObamaCare is dead - the Republicans will do much better!