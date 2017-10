Presidente ecuatoriano Lenín Moreno pidió estudiar mecanismos para suplir al vicepresidente Jorge Glas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró este miércoles que está buscando el mecanismo para suplir la ausencia del vicepresidente Jorge Glas, en prisión preventiva desde el lunes por el caso de los millonarios sobornos de Odebrecht, por lo que pidió a los abogados de presidencia estudiar los posibles mecanismos existentes.

"Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente (...) Al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia", aseguró en una rueda de prensa en Quito.

"El término es inhabilitado por fuerza mayor para ejercer la función, entonces ese momento hay que tomar una decisión (...) Tiene que haber un reemplazo, creo yo", agregó.

Añadió que si la Asamblea decide hacer un juicio político contra Glas "es su decisión".

"Si es que la justicia decide sentenciarlo también es su decisión", apuntó y matizo que la parte que corresponde al Ejecutivo es no dejar un vacío en la Presidencia y buscar alternativas.

"Y es nuestra decisión considerar de que está inhabilitado para poder cumplir funciones. Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente", reiteró.

Según Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, su defendido "no está inhabilitado de su cargo, por eso ha hecho uso de sus vacaciones mientras dura prisión preventiva", escribió en Twitter.

Tras visitarlo ayer en la cárcel, Franco Loor dijo que Glas decidió hacer uso de dos meses de sus vacaciones y, aunque no ha explicado el mecanismo que se usará, recordó que su defendido, que fue reelegido en abril pasado, no ha tomado sus días libres "hace muchos años".

Este es la primera reacción del mandatario desde que Glas, vinculado a una investigación penal por Odebrecht que en Ecuador afecta a 18 personas, ingresó a una cárcel del norte de Quito para cumplir prisión preventiva a petición de un juez de la suprema Corte Nacional.

Redacción NTN24

