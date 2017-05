Presidente ecuatoriano Rafael Correa defiende denuncias de tratados bilaterales y advierte a embajadores por "criticar las decisiones soberanas"

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió este sábado la decisión de la Asamblea Nacional (AN) del país de denunciar más de una quincena de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y advirtió a los embajadores extranjeros por "criticar las decisiones soberanas" de la nación andina.



Sobre los diplomáticos Correa señaló en su rendición de cuentas semanal que "aquí no vienen a opinar y, si tal vez se sienten afectados en sus intereses, hay los mecanismos adecuados con la Cancillería, no es que van a ir a (...) los medios de comunicación a dar entrevistas a criticar las decisiones soberanas del país".



"Pero ahí el embajador italiano salió declarando que era un escándalo no solo económico sino político, rasgándose las vestiduras", agregó Correa en el que fue su último programa de 'Enlace Ciudadano', ya que el próximo 24 de mayo finaliza su mandato.



El embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta, declaró en una entrevista en el diario El Expreso que la denuncia en el Parlamento del país de varios TBI, entre los que se encuentra el de la nación transalpina, "es una catástrofe política antes que económica".

Tornetta comentó que él, junto con "otros embajadores" acudieron a la AN donde les explicaron "que las cláusulas de arbitraje son inconstitucionales".



"La pregunta que tenemos es ¿por qué denunciar un tratado por una cláusula? Si hay un problema se debe negociar la cláusula. Punto. Es una señal negativa, en contracorriente con el acuerdo multipartes", añadió en la entrevista con el rotativo guayaquileño.



Reveló también que "en los próximos días" se reunirán con Correa "para comprender la hoja de ruta" ya que, dijo, "queremos una situación transparente para tranquilizar a los mercados".



Correa pidió hoy al canciller Guillaume Long darle "unas pastillas de 'ubicatex' a ciertos embajadorcillos".



"Yo seré presidente hasta el 24 de mayo y si tengo que mandar a su casa a uno de estos embajadorcillos no dudaré un segundo compañeros", aseguró.



Por su parte Long, presente en el programa que tuvo lugar en Jaramijó (noroeste), defendió que estas denuncias son "parte del Ecuador como país de vanguardia" y aseguró que a los gobierno con TBI denunciados "les hemos dicho (...) que estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos de protección de inversiones".



"Para que todo el mundo sienta que puede invertir con seguridad en el Ecuador", añadió.



Entre los países con TBI denunciados están China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia o Italia.



La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones entregó el pasado lunes, tras dos años de estudio, un informe de 700 páginas a Correa en el que concluían, entre otras cosas, que los TBI no contribuyeron a "la atracción de la inversión extranjera al país".



Defendió también que Ecuador se encuentra entre las naciones de las zona "con más TBI" y que "sin embargo" recibió "solo el 0,79 % de la inversión extranjera directa que llega a América Latina y El Caribe".

Colaboración EFE

