Presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, reitera que trabajará por los más pobres del país

El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró este sábado que en su administración, que comenzará el próximo 24 de mayo, trabajará por los más pobres del país andino, gobernado desde hace una década por el movimiento Alianza País (AP), con el que triunfó en las presidenciales del pasado 2 de abril.

Ante miles de simpatizantes reunidos en una céntrica avenida de la capital ecuatoriana, Moreno agradeció el apoyo en los comicios del pasado 2 de abril, cuando se impuso al opositor Guillermo Lasso.

Tras resolver varias impugnaciones e incluso el recuento de más de 1.2 millones de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló esta semana que Moreno recibió el apoyo de 5.062.018 votantes y Lasso 4.833.389 sufragios, 69.436 votaron en blanco y 670.731 nulo.

El recuento de esta semana sobre 3.865 actas que presentaban supuestas irregularidades y solicitado tanto por AP (de izquierda) como por el movimiento opositor Creando Oportunidades (CREO, centroderecha) aumentó a 51.16 % los votantes que eligieron a Moreno frente al 48.84 % que escogió a Lasso.

El movimiento CREO ha mostrado su disconformidad con el proceso pues pedía el recuento de todos los votos del proceso del día 2 y en las últimas horas Andrés Páez, excandidato a la vicepresidencia en fórmula con Lasso, informó de una nueva acción legal.

"Ya presenté el recurso de nulidad del proceso electoral fraudulento del 2 de abril último", escribió en su cuenta de Twitter sin profundizar en detalles.

Ya presenté el recurso de NULIDAD del proceso electoral fraudulento del 2 de abril último! pic.twitter.com/uCJyMdBg23 — Andrés Páez (@andrespaezec) 22 de abril de 2017

Durante la concentración de AP el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa, criticó la actuación de la oposición durante el proceso electoral, pidió que "aprendan a perder" y dijo que no permitirán que "malos perdedores" deslegitimen el triunfo de Moreno.

De su lado, Moreno agradeció a los pobres de Ecuador: "Ellos saben perfectamente que los representamos. La gente adinerada, la gente con poder social y económico tiene quién los represente, quién los defienda, siempre están atentos medios de comunicación, poderes nacionales y extranjeros, siempre están atentos los poderes fácticos para darles su respaldo".

"El pueblo no. El pueblo no tiene quién le defienda si no elige mandatarios honestos, decididos a transformar su condición", apuntó mientras sus simpatizantes coreaban "Lenín es pueblo".

Moreno recalcó que en su administración pondrán especial atención en las madres gestantes, en la educación de los jóvenes y en el cuidado de los ancianos.

Apuntó que apoyarán a los trabajadores del campo y que construirán 325.000 casas, de las que 191.000 entregarán "sin ningún costo" a mujeres de escasos recursos.

Colaboración EFE

