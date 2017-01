Presidente Enrique Peña Nieto: “México no pagará ningún muro”

El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto realizó una transmisión a los mexicanos en el que dio respuesta a las políticas implementadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump. Entre los señalamientos más notables descata que "México no pagará ningún muro".

Peña Nieto indicó que: "Este día el presidente de Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales.

Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas, el gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieren.

Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde hay un inmigrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo allí debemos estar. Allí debe estar su país.

Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción del muro que, desde hace años, lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro.

Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad, inmigración en la región de Norte América.

Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.

Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir: México ofrece y exige respeto como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos".

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

