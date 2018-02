Presidente Santos pide a Tillerson restaurar la democracia en Venezuela con urgencia

El pesidente de Colombia, Juan Manuel Santos pidió este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, restaurar con urgencia “el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete".

El mandatario colombiano consideró que la crisis que atraviesa Venezuela "tiene repercusiones enormes" para su nación y toda la región pero además señaló que "a la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer, se suma ahora la convocatoria a elecciones presidenciales, unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna, y no las van a ofrecer".

Santos manifestó que "Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Y en esas condiciones será imposible para Colombia, y pienso que para muchos países democráticos como los del Grupo de Lima, reconocer cualquier resultado"

Por su parte, Tillerson afirmó que "Colombia ha sido un jugador muy importante para restaurar la democracia en Venezuela (...) intercambiamos ideas de cómo podemos trabajar con otros países de la región a través del Grupo de Lima y de la OEA para restaurar la democracia en Venezuela"

Es preciso recordar que como parte de su gira por América Latina, Tillerson visitó este martes la nación colombiana.

