Presidente Trump reaccionó a la acusación de 13 ciudadanos rusos y tres compañías del mismo país diciendo que “no hay colusión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de Twitter acerca de la acción de la justicia de EE. UU. que inculpó a 13 ciudadanos rusos y tres empresas por presunta injerencia en las elecciones y procesos políticos en el país.

“Rusia comenzó su campaña anti-Estados Unidos en 2014, mucho antes de que yo anunciara que me postularía para Presidente. Los resultados de la elección no fueron impactados. La campaña Trump no hizo nada malo-¡no hay colusión!”, escribió el mandatario.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!