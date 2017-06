Presos políticos del Sebin emiten video pidiendo auxilio: Aseguran que tienen casi un año con boleta de excarcelación y se niegan a liberarlos

Un total de 14 servidores públicos del municipio Chacao denunciaron que los mantienen "secuestrados" en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) pese a tener boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, expresó el comisionado Freddy Mavares en un video que hicieron circular los afectados.

"Varios de nosotros fueron torturados físicamente. Entre nosotros hay dos mujeres que tiene un hijito pequeño que al no poder estar con él hizo una huelga de hambre sin obtener justicia. Pido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con su deber constitucional, en el artículo 253. El magistrado Calixto Ortega tiene nuestro habeas corpues desde hace cuatro meses e inconstitucionalmente no nos ha dado respuesta", declaró.

Pidió ayuda a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo. A este último le pidieron "que se ocupe o si no renuncie, que por su omisión estamos muchos aquí secuestrados. No me queda más que gritar por auxilio por los presos políticos con boletas de excarcelación y algunos medidas humanitarias".

Agradeció la resistencia en las calles, "gracias por esa lucha allá fuera... Si nos cansamos, serán muchos quienes estarán en las mismas condiciones de indefensión y miseria. Vale la pena batallar por la libertad de Venezuela".

Redacción NTN24 Venezuela

