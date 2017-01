Presos políticos Lorent Saleh y Gabriel Valles piden a la MUD mantenerse en el diálogo

Tras dos años y cinco meses presos, Lorent Saleh y Gabriel Valles enviaron un comunicado a la Mesa de la Unidad Democrática y a la Asamblea Nacional para solicitar a los líderes opositores que se mantengan en el diálogo.

"La satanización del diálogo por parte del ciudadano común puede entenderse dada la situación actual del país, pero considero que el hecho de que dirigentes opositores satanicen el diálogo y la negociación, no sólo se traduce en una absurda negación de su propia condición de políticos, sino también en un acto irresponsable y desconsiderado, precisamente por los niveles de polarización, represión y crisis humanitaria que hoy se viven en Venezuela. “Diálogo” no significa doblegarse, “negociación” no significa traicionar. Absolutamente no, todo lo contrario.", declararon.

Fustigaron además a los diputados: "Negociar no nos hace daño. Quizás más daño nos ha hecho creer que la mayoría de los Diputados, a los que apoyamos en las pasadas elecciones, vendrían a las puertas del Helicoide y de La Tumba a pedir por nuestra libertad. Pocos, muy pocos han sido los diputados que genuinamente nos han tomado en serio. Nos embosca, nos toma por asalto el terrible trago amargo que significa sentirnos como ficha en un mal juego; como rehenes en medio de un secuestro; como mercancía humana tristemente utilizada; como comodines a la hora de tener que decir algo ante los medios".

"Señor Jesús Torrealba, Secretario General de la Mesa de la Unidad Democrática; diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, les pido en su condición de demócratas y desde mi lamentable condición de preso político que no nos quiten nuevamente la esperanza de recobrar nuestra libertad, por muy difícil que ésta sea. Les ruego no tengan miedo de las críticas ligeras de los que con justa razón están desesperados, porque incluso en las mayores confrontaciones de la historia humana ha sido necesario un mínimo de diálogo. Señores de la Mesa de la Unidad y Asamblea Nacional, no pasen por alto en ningún momento que están comprometidos con la promoción del diálogo, en ésta y en cualquier circunstancia, por muy adversa y amenazante que sea", concluyeron.

