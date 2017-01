Primer ministro advierte a Odebrecht que al Gobierno peruano "nadie lo amenaza"

El primer ministro de Perú, Fernando Zavala, afirmó que "al Gobierno nadie lo amenaza", después de que el representante de la compañía brasileña Odebrecht señalara que "ninguna empresa querrá colaborar" con la justicia si es expulsada del país.

Zavala señaló, en declaraciones publicadas por medios locales, que el Gobierno va a tomar acciones para salvaguardar los intereses del Estado y espera que Odebrecht cumpla con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía en las investigaciones por sobornos entregados entre el 2004 y 2015.

"Vamos a tomar acciones para asegurar que seguimos brindando servicios al ciudadano y defendemos los intereses del Estado. Vamos a tomar las acciones necesarias para que se cumplan", enfatizó el primer ministro.

El presidente de Odebrecht Latinvest en Perú, Mauricio Cruz, afirmó, en declaraciones publicadas este jueves, que "ninguna empresa querrá colaborar" con la justicia si es que se le ordena salir del país.

Esta fue una respuesta directa a las palabras del martes pasado del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien señaló que Odebrecht "se tiene que ir" del país, ya que a pesar de estar a cargo de grandes obras, "lamentablemente tiene esta tara (defecto) de la corrupción".

Le puede interesar: Perú retira concesión de gasoducto a Odebrecht por incapacidad financiera

El gobernante consideró que antes de vender su participación en los diferentes proyectos que ejecuta en el país, Odebrecht tiene "que llegar a un acuerdo con la Fiscalía", que investiga las denuncias de corrupción.

Cruz aseguró, sin embargo, que la empresa ha firmado tan solo un "preacuerdo de colaboración" con la Fiscalía peruana y que "existe expectativa de que al final del proceso haya un acuerdo final".

"Esto no fue una negociación, porque nuestra empresa no ha puesto ninguna condición, no es que nosotros hayamos condicionado recibir algo para poder colaborar, la colaboración es total, amplia y sin condiciones", aclaró.

El representante de la empresa brasileña también admitió que los sobornos entregados son "delitos" y dijo no saber por qué en los comunicados que emite Odebrecht sobre el caso son calificados de "graves errores".

"El hecho es que lo estamos reconociendo y a la vez estamos pidiendo disculpas por los delitos cometidos, fue un error de la empresa entrar en un esquema ilegal para obtener nuevos proyectos", agregó.

Colaboración EFE