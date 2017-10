Primero Justicia califica como "asalto a la voluntad zuliana" declaración de falta absoluta al Gobernador Guanipa

A través de un comunicado de prensa la directiva del partido Primero Justicia deploró la decisión del Consejo Legislativo del estado Zulia que declaró la "falta absoluta" del nuevo gobernador Juan Pablo Guanipa por no subordinarse ante la Constituyente de Nicolás Maduro.

Reza el comunicado que "no es Juan Pablo Guanipa quien desobedece la Constitución al luchar por la democracia, apegado a la ley venezolana y decidido a que ésta última se cumpla. Son los diputados del Consejo Legislativo de la entidad quienes están en desacato del orden constitucional".

Advierte la directiva del partido aurinegro que es la directiva del Consejo Legislativo la que agrede la voluntad de los zulianos al negarse a juramentar tal como lo establecen la Constitución y las leyes al gobernador electo el pasado 15 de octubre por el pueblo del estado Zulia.

Dejaron claro que "Juan Pablo Guanipa ganó con la gran mayoría de votos y no se juramentará jamás ante la Asamblea Nacional Constituyente por ser el fraude más grande de la historia de Venezuela y por no estar reconocida por el pueblo zuliano".

Texto completo del comunicado

Comunicado de Primero Justicia: asalto a la voluntad zuliana

Hoy, 26 de octubre, a diez días de las eleciones regionales, la dictadura instalada en Venezuela vuelve a dar un golpe a la voluntad popular de los zulianos al declarar la falta absoluta del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa. Dicho acto también atenta contra la Constitución venezolana.

No es Juan Pablo Guanipa quien desobedece la Constitución al luchar por la democracia, apegado a la ley venezolana y decidido a que ésta última se cumpla. Son los diputados del Consejo Legislativo de la entidad quienes están en desacato del orden constitucional, violentando el voto y siguiendo el ejemplo del Ejecutivo nacional que castiga a quienes no se subordinan a su ilegítima Constituyente. El Zulia, Venezuela y el mundo solo reconocen a Juan Pablo Guanipa como gobernador.

Desde Primero Justicia rechazamos todo acto que no responda a hacer valer la voluntad de los venezolanos. El Consejo Legislativo no puede negarse a cumplir con su deber establecido en la Constitución, que claramente dicta que son los diputados de esta instancia quienes deben juramentar al gobernador electo. Juan Pablo Guanipa ganó con la gran mayoría de votos y no se juramentará jamás ante la Asamblea Nacional Constituyente por ser el fraude más grande de la historia de Venezuela y por no estar reconocida por el pueblo zuliano.

Reiteramos el compromiso de continuar la lucha de pie, con todos los venezolanos, del lado de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Como dijo nuestro gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, arrodillados solo ante Dios y el pueblo.

