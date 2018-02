Partido opositor venezolano sobre invalidación del CNE: Comenzaremos la rebelión de los 30 millones

El partido opositor Primero Justicia (PJ) indicó que debido a la invalidación que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para validarse como organización política, van comenzar “la rebelión de los 30 millones”.

“La dictadura de Maduro , como todas las dictaduras del mundo, se cree todopoderosa, y es por eso que tomó la decisión de ilegalizarnos como partido político violando a través de su ministerio de elecciones la constitución y las leyes, con eso , pensaba la dictadura que acabaría con esta familia de justicieros, y que nos quitaría del medio. Lo que no se dio cuenta es que esa decisión terminará marcando en la historia de Venezuela el inicio de la cuenta regresiva de su permanencia en el poder”, reza el comunicado leído este sábado por el vocero de PJ, Edinson Ferrer.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró que los venezolanos deben unirse a la nueva acción. Sin embargo, no dio muchos detalles del asunto.

Durante rueda de prensa, Borges indicó que el proceso de diálogo que se realiza en República Dominicana con delegados del Gobierno no está relacionado con la inhabilitación.

“No estemos tristes, no nos sintamos derrotados, veamos más bien que tuvieron por decreto ilegalizarlo porque somos la primera fuerza política del país”, animó Borges.

Precisó que la tolda amarilla seguirá “en la lucha” para sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro.

“A nosotros esto lo que nos da es más fuerza para salir adelante. Con decreto no se para la historia, no se detiene un sentimiento de la gente, no se ilegaliza un partido y mucho menos se amarra la realidad”, concluyó.

El pasado fin de semana PJ no logró obtener todas las firmas necesarias para validarse, por lo que según la ley electoral tenía la oportunidad de ir a una fase de reparo este 3 y 4 de febrero, pero el CNE impidió el proceso, quedando eliminado como partido.

Redacción NTN24 Venezuela

