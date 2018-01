“Probablemente tenga una buena relación con Kim Jong-Un”: Donald Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que “probablemente tenga una buena relación con Kim Jong-Un”, pero no precisó si ya habló con el líder del régimen norcoreano.

Estas declaraciones fueron dadas al diario The Wall Street Jounal, en el que fue categórico en aclarar que "no quiero hablar de esto (de las supuestas conversaciones con Jong-Un). No estoy diciendo si lo he hecho o no. Simplemente no quiero hablar de esto".

Corea del Norte y Estados Unidos se han mantenido en fuertes tensiones internacionales por el avance del programa balístico y nuclear de Pyongyang. Desde que Trump está en la Casa Blanca las amenazas entre los ambos mandatarios no han parado.

