Productores, agricultores y ganaderos realizan el "Mega Tractorazo" en Portuguesa

Productores, agricultores y ganaderos realizan este miércoles una actividad denominada el “Mega Tractorazo” con el fin de rechazar el proceso a Asamblea Nacional Constituyente promovido por el presidente Nicolás Maduro y por la falta de apoyo a la producción nacional.



Cientos de tractores se movilizan por la Colonia de Turén, estado Portuguesa, en apoyo a la oposición venezolana que lleva más de 60 días de manifestación en las calles y que han dejado un saldo de al menos 60 personas fallecidas.

"No me importa tanto perder mi maíz como perder mi país" y "sin agricultura no hay comida" son unos de los mensajes que se observa durante la movilización.

En Caracas, la oposición venezolana convocó a una nueva movilización con destino a la Cancillería, ubicada en la avenida Urdaneta, para exigirle a la canciller Delcy Rodríguez diga la verdad sobre la situación que enfrenta Venezuela.

