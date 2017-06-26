Oposición publica lista de los 159 postulantes a magistrados de la Sala Constitucional del TSJ

Noticias
Foto AVN / Archivo / Referencia
Foto AVN / Archivo / Referencia

Este lunes, el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN), diputado Carlos Berrizbeitia, anunció el domingo 25 de junio que un  total de 159 venezolanos se postularon para ser magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convocado el pasado 18 de junio.

Explicó que según el artículo 71 del TSJ, luego de que se publique la lista de los candidatos, las personas tienen un plazo de quince días continuos para la objeción de cualquiera de los nombres de los postulados y pueda ser impugnado.

Según el cronograma establecido por el comité, el próximo jueves 29 y viernes 30 de junio se realizarán las entrevistas. Y entre el 08 y el 12 de julio “podremos estar juramentando a los 13 nuevos magistrados principales y los 21 suplentes” de la Sala Constitucional del TSJ, informó Berrizbeitia.

Acontinuación la lista completa

APELLIDOS Y NOMBRES CÉDULA
AGOSTINI CANCINO CRISTINA HELENA V- 9291525
AGUILAR CAMERO RAMON ALFREDO V- 9413450
AGUILARTE DE TORRES MARISOL DE JESUS V- 5483771
ALBARRAN VILLARREAL HECTOR MANUEL V- 3034175
ALVAREZ DOMINGUEZ GONZALO ANTONIO V- 3176818
ALVAREZ LEDO TULIO V- 1872433
ALVAREZ RAMOS JULIO ALBERTO V- 5534241
ARCAYA DE LANDAEZ NELLY LEOCADIA V- 1776275
AREVALO SEMPRUN PEDRO YDELFONSO V- 5962588
ARISMENDI AGUANA VICTOR ALFREDO V- 2084648
ASTUDILLO FRANCISCO V- 3413708
BARRIOS PEREZ PEDRO ANTONIO V- 6965505
BITTAR MARDELLY GIMI V- 8200002
BRICEÑO GARCIA JOSE ABRAHAM V- 1209042
CABELLO GRANADO JOSE MERCEDES V- 3347607
CABRERA ARMAS MARIA ELENA V- 4132835
CALATRAVA ORAMAS LUIS CARLOS V- 3152865
CALLAOS FARRA ANTONIO V- 4237169
CALLEJA ANGULO GABRIEL ERNESTO V- 9959850
CAMACARO CAMACARO EDELZA FELICITA V- 7312256
CAMERO CEVALLOS MILDRED TERESA V- 3808210
CAÑAS LOPEZ ISMAEL SEGUNDO V- 9200842
CAPELLA DIAMOND ULISES ESTEBAN V- 784314
CAPRILES DIAZ DINA ARABIA V- 7224771
CARABALLO MAYORGA CARMEN EMELINA V- 3049376
CARDENAS OMAÑA FELIX ORLANO V- 2118138
CARRILLO ROMERO RUBEN V- 3838238
CASTILLO TOLEDO MIGUEL ANGEL V- 4568615
CHITTY LA ROCHE NELSON V- 3949509
CONTRERAS MORALES PIERO SAMIN V- 12778329
CUMARE NAVAS JOSE FRANCISCO V- 218297
DALTA BARRIOS LEOPOLDO HENRIQUE V- 13286700
DELGADO CARVAJAL NELSON RAFAEL V- 3713751
D JESUS PEREZ ANTONIO JOSE V- 10105204
ESCOBAR FIGUEROA FANNY V- 10977534
ESPINAL VASQUEZ CESAREO JOSE V- 960050
ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO V- 12642529
FARIAS LA ROSA YEUDIS EUGENIO V- 11519959
FIGUEROA ORTEGA YVAN JOSE V- 6211224
FONT ACUÑA THAIS ELENA V- 7074354
GAMBOA HERNANDEZ ANTONIO CLARET V- 12000579
GAMEZ MORALES SOL EFIGENIA V- 6427207
GARCIA DE MARMOL CARMEN LIDICE V- 2942837
GARCIA GUERRERO SANDRA HELENA V- 8097514
GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS V- 11536703
GIL PINO ROMMEL RAFAEL V- 9659914
GOITIA GOMEZ JUAN CARLOS V- 6135868
GOMEZ PABLO ANTONIO V- 3227450
GOMEZ MARTINEZ MAGNOLIA V- 8858583
GONZALEZ ZULEIMA DEL VALLE V- 8494396
GONZALEZ LAMUÑO JOSE FRANCISCO V- 8196732
GONZALEZ MEJIA ANTONIO JOSE V- 11665391
GONZALEZ SANCHEZ MAYLA EVELYN V- 10165344
GRATEROL ROQUE CRUZ ALEJANDRO V- 7491089
GUARECUCO CORDERO SALVADOR JOSE V- 13203872
GUEDEZ CAMPERO MIRTHA JOSEFINA V- 2949734
GUEVARA CARDENAS RUBEN EDUARDO V- 6291894
GUEVARA SOLANO CARLOS ALBERTO V- 11677200
GUTIERREZ DIAZ JHONATTAN V- 11900868
HERNAIZ JUANA ANTONIA V- 3666454
HERNANDEZ GONZALEZ PASCUAL RAFAEL V- 2831384
HERRERA DE UZCATEGUI ROSAURA V- 3998728
HERRERA JARAMILLO MERCEDES MARIA V- 11205839
HULETT FIGUEROA MARIANELLA V- 6847920
IFILL PINO ILDEFONSO V- 3839567
JAUREGUI ARAQUE JURAIMA DEL CARMEN V- 7265097
JORGE ALEXANDRA YVANOVA V- 12686592
JORGE ALBERTO PAZ NAVA V- 2867960
JURADO MACHADO ANGEL RAFAEL V- 3056496
JURADO MACHADO LEON ALEJANDRO V- 2843299
LADERA JIMENEZ MILTON RAMON V- 4399201
LAMUS RAMONES FRANCISCO CARACCIOLO V- 3183549
LOPEZ PEREZ BOLIVAR MARTIN V- 6418821
LOZADA CARABALLO EVA V- 2920349
LUGO MADRIZ LUIS ARMANDO V- 2995682
MADRIZ MARIN FREDDY ALEXIS V- 6110098
MANZO UGAS GUSTAVO ALBERTO V- 7091008
MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL V- 6916267
MARCANO URRIOLA PEDRO CESAR V- 1190774
MARIN RIVERON ALVARO FERNANDO RAFAEL V- 4863076
MARTINEZ LUIS ALBERTO V- 5340164
MARTINEZ ALFONSO GILBERTO JOSE V- 5871797
MARTINEZ ROMERO ELLERIS ALBERTO V- 11690931
MARTIN TORTABU MIGUEL ANGEL V- 7092539
MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSE V- 7154319
MATA NELLY DEL VALLE V- 3873466
MAYAUDON GRAU JULIO ELIAS V- 3390599
MEDINA BARRIOS ALFREDO ALONSO V- 10618126
MEDINA MORALES RAFAEL ROSENDO V- 4521991
MEJIA BLANCO LUIS FELIPE V- 1453868
MENDIA GUTIERREZ ZOBEIDA MARGARITA V- 7189894
MOLINA BERMUDEZ JUAN JOSE V- 5114011
MONAGAS DE MASIA ALICIA MARGARITA V- 6971009
MORALES PERERA JOSE GREGORIO V- 5964473
MORENO ZERPA MIREYA MARGARITA V- 7725629
MOYA MILLAN EDGAR JOSE V- 4519756
MUJICA WILMER JOSE V- 6135108
MULINO DE SAAVEDRA MARIA CONCEPCION V- 8849577
NUÑEZ ALCANTARA EDGAR DARIO V- 3372200
NUÑEZ SIFONTES JOSE FERNANDO V- 2141729
OCHOA GOMEZ OSCAR ENRIQUE V- 219591
OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSE V- 5536247
ORTEGA MATOS RAFAEL ANTONIO V- 6914428
ORTIZ CORDOVA RUBEN EDUARDO V- 5541275
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO V- 5641980
PAREDES MENA REINALDO V- 8585307
PARRA OSTOS RINA XIOMARA V- 13530535
PAZ PAREDES OSCAR ENRIQUE V- 5527030
PEREZ ARTEAGA EDMUNDO MAURO V- 2957714
PEREZ BRAVO RODRIGO DICK V- 3224011
PEREZ GARCIA RORAIMA TERESA V- 9311375
PEREZ LINAREZ RAMON JOSE V- 2919934
PEREZ MOOCHETT RAFAEL LUCIANO V- 4390591
PEREZ PEÑA GRACIELA HAYDEE V- 11462130
PEREZ RUEDA YVAN DARIO V- 4454602
PINO DE LA ROSA JUAN JOSE V- 5161628
PONS BRIÑEZ JAFETH VICENTE V- 5989790
POPOLI RADEMAKER MARIO ALBERTO V- 5303401
PUERTA MIJARES INMER FRANCISCO V- 13199345
RAMOS DUBOIS ALFREDO JOSE V- 3874585
RAMOS REYES LUIS MARIA V- 4380888
RANGEL RACHADELL JESUS CRISTOBAL V- 6520332
RAY SUAREZ LOURDES MILDRED V- 5968568
REBOLLEDO ALEJANDRO JESUS V- 6248019
REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE V- 5059262
RIVAS MARIA GUADALUPE V- 9320311
RIVERO BERRIOS ANTONIO JOSE V- 3101111
RIVERO MOY JUDITH DEL VALLE V- 8246471
RODRIGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE V- 8365055
RODRIGUEZ PIÑA JOSE LUIS V- 6326999
ROJAS TORRES JESUS ALFREDO V- 8466894
ROMERO QUINTERO LUIS DEL VALLE V- 7212830
RONDON PEDRO DE LA CRUZ V- 1193575
RONDON HERNANDEZ MARIA ELENA V- 4006691
RUIZ GUILLEN ADRIANO SEGUNDO V- 4160261
RUIZ MARIN BEATRIZ JOSEFINA V- 6327309
RUSSO BETANCOURT FRANCISCO V- 2513366
SALGADO RODRIGUEZ DOMINGO JAVIER V- 10383311
SCOPE LEAL KENNETH ENRIQUE V- 1687176
SGAMBATTI ARAUJO SONIA CRISTINA V- 2533935
SILVA BOCANEY JOSE GREGORIO V- 6549507
SILVA DE SEIJAS BETANIA YELU V- 8738908
SOLIS SALDIVIA MARCOS JAVIER V- 10460892
SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO JOSE V- 3922687
SPARTALIAN DUARTE CARLOS JOAQUIN V- 2522118
THOMAS DAVID ALZURU ROJAS V- 13226245
TROCONIS DA SILVA PEDRO JOSE V- 6172646
URBAEZ RAMOS EDGAR JOSE V- 3824227
URDANETA SANDOVAL CARLOS ALBERTO V- 6524045
UZCATEGUI CACACE OMAR JOSE V- 6814228
VARELA ANTONIO JOSE V- 2886474
VILLARREAL VALENCIA JOSE HUMBERTO V- 14199449
ZAMBRANO ALVAREZ CIOLY JANETTE COROMOT V- 8080441
ZAMORA ZAMORA JOSE SABINO V- 6382753
ZERPA APONTE ANGEL WALDIMIR V- 6525457
ZERPA BONILLO SONIA MERCEDES V- 6925168

VEA TAMBIÉN:

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve

 

 

 

recomendados

 
 