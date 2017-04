Publicista brasileña procesada por corrupción asegura que Odebrecht financió campañas electorales chavistas en Venezuela

La publicista brasileña Mónica Moura, esposa y socia de Joao Santana, el responsable de las campañas electorales del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), aseguró ante la Justicia que las campañas presidenciales de Dilma Rousseff fueron financiadas ilegalmente.

Según el portal G1, Moura declaró ante el juez federal Sérgio Moro, responsable de las investigaciones alrededor del caso Petrobras, ante el que dijo que desde 2006, todas las campañas electorales del PT recibieron dinero sin declarar, supuestamente desviado en la trama de corruptelas en la petrolera estatal.



Según ella, el grupo Odebrecht financió irregularmente la campaña electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, en la que logró la reelección en la Presidencia, la de Dilma Rousseff en 2010 y la de la entonces mandataria en 2014, en la que fue reelegida.



También citó la campaña municipal de 2012 en la que Fernando Haddad, del PT, logró la victoria en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil y de Suramérica. Mónica Moura también aseguró que Odebrecht pagó las campañas electorales dirigidas por su marido en Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador.

En Venezuela, Joao Santana dirigió la campaña electoral de Hugo Chávez en 2012 y la de Nicolás Maduro en 2013. No se precisa cuál campaña habría recibido el dinero de Odebrecht.



En el caso de El Salvador, el pago se hizo a pedido de Lula, intermediado por el exministro Antoncio Palocci, preso por su vinculación con la trama de corruptelas.



En Brasil, el pago para la campaña electoral de Rousseff en 2010 no declarado corrió a cargo del propio PT y de Odebrecht, mientras que en 2014, fue a cargo íntegramente de la constructora.



Mónica Moura también aseguró ante el juez Moro que no hay ningún publicista electoral en Brasil que haga una campaña sin recibir dinero no declarado.



Santana y Moura están presos desde febrero de 2016 y fueron condenados a 8 años de prisión por haber recibido dinero desviado ilegalmente de la trama de corruptelas en Petrobras, aunque pactaron a inicios de mes con la Justicia delatar las irregularidades a cambio de tener una rebaja en sus condenas.



Joao Santana, considerado uno de los publicistas electorales de más renombres de América Latina, fue el responsable de dirigir la campaña electoral de Lula en 2006, en la que logró la reelección, y las de Dilma Rousseff en 2010 y 2014, de la que pasó a ser consejero político.

Colaboración EFE

