Estudios indican que los latinos son el público que en proporción consume más productos audiovisuales online

Los latinos aumentan su relevancia para los servicios de programación en Internet vía 'streaming' (en directo), tanto como público consumidor, empresarios o como talento delante y detrás de las cámaras, según confirman estudios y personalidades de la industria.

"El público latino es el que, en proporción, consume mayoritariamente los productos audiovisuales online", afirmó el ejecutivo venezolano Jorge Granier, quien lanzó hace unos meses la plataforma ‘Póngalo’, en la que ofrece en español películas, series infantiles y telenovelas icónicas.

"Una gran masa de esos consumidores son jóvenes, pero también hay personas mayores a las que los canales de televisión tradicionales no ofrecen propuestas interesantes", aseguró el ejecutivo.

Una investigación de PricewaterhouseCoopers (PwC) confirmó esto indicando que los hispanos son los líderes de la audiencia de entretenimiento digital.

Un latino consume un promedio de 12,49 horas de vídeo en Internet por semana, en comparación con la media nacional de 9,44 horas en EE.UU. Es decir, 32 % más, indicó el sondeo de PwC.

Además, aseguró que un 90 % de los entrevistados usaban al menos un servicio de 'streaming' de vídeo en Internet.

No obstante, la mayoría de los hispanos prefiere ver programación en inglés y tan solo 3 % de primera generación y 1 % de tercera lo ven en español, y aún así todavía sigue exisitiendo apetito por proyectos en lengua cervantina.

El mensaje ha sido recibido claramente por Netflix y Hulu, los servicios de "streaming" más importantes y famosos del mercado.

"No es azar que se aumentan los programas para hispanos casi semanalmente", afirmó la protagonista de 'True Memoirs of an International Spy'.

"Es parte de la experiencia multicultural que se está viviendo hoy en día y solo el 'streaming' puede ofrecer tanto productos universales, como específicos para todo tipo de nichos del mercado", aseguró el ejecutivo.

Colaboración: EFE

