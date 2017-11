Arquero alemán protagonizó insólito momento luego de perder de vista el balón durante un partido

El arquero del equipo alemán Mainz 05 Robin Zentner cometió un error que casi termina en gol, luego de que perdiera de vista el balón durante un partido contra el Borussia Mönchengladbach en la fecha 11 del fútbol alemán en el estadio Borussia Park.

El cómico momento tuvo lugar en los 30 minutos del primer tiempo, cuando Zentner recibió un pase en su propia área, paró el balón con el pie derecho y mientras calculaba el lanzamiento, el esférico siguió rodando, hasta que el arquero de 23 años se dio cuenta de la pérdida y corrió detrás de este que ya estaba a más de dos metros de él.

VEA TAMBIÉN: Futbolista argentino Lionel Messi cumplió su partido número 600 con la camiseta del FC Barcelona

Zentner tuvo que hacer un movimiento rápido para recuperar el balón ya que uno de los delanteros del Mönchengladbach aprovechó el despiste del guardavalla para intentar marcar un punto. Sin embargo, uno de sus compañeros logró sacar la pelota evitando consecuencias para el juego.

"It's behind youuuu!"



Pantomime football in #BMGM05 as @Mainz05en's Robin Zentner reinvents the 'no-look pass' pic.twitter.com/VXiwmHPiRd