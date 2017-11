¿Qué hay detrás? Hallan foto de Shakira en archivos que pertenecían a Osama Bin Laden divulgados por la CIA

La CIA divulgó al menos 470.00 archivos que fueron incautados durante la incursión de las fuerzas militares estadounidenses en la vivienda en la que Osama Bin Laden se resguardaba y donde fue dado de baja en 2011, en Abbottabad (Pakistán).

Entre los documentos se halló una fotografía de la cantante colombiana Shakira, una imagen que había sido guardada en su computador personal como “tiny_shakira.jpg”.

La divulgación de los documentos se da luego que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) autorizase su divulgación en interés de mostrar una mayor “transparencia” por parte del Estado.

Pompeo emitió un comunicado en el que explicó que en "la publicación incluye cartas de Al Qaeda, vídeos y archivos de audio recuperados, así como otros materiales que le brindan la oportunidad a los estadounidenses de tener un conocimiento más profundo sobre los planes y actividades de este grupo terrorista".

Tras esta divulgación de los documentos, Stefan Heck, el líder del comité de exploraciones de Mark Zuckerberg hasta 2020, dijo en su cuenta de Twitter que uno de los documentos que se encontraban allí era una foto de la artista barranquillera.

El líder detrás del atentado a las torres gemelas de EE. UU. también guardaba en su computador personal videojuegos como ‘Super Marios Bros’, ‘Animal Crossing’ y ‘ Grand Theft Auto’, además de series de anime como ‘Dragon Ball’, ‘Naruto’ ,‘Pokemón’ y material pornográfico que está protegido por derechos de autor.

