“Que se haga justicia pero que sea una verdadera justicia”: Madre de la joven asesinada en Táchira

La madre de la joven Andreina Ramírez, asesinada en el estado Táchira durante las protestas realizadas el 19A, espera que se haga justicia en el caso y se investigue a fondo al responsable de la muerte de su hija.

“Que se haga justicia, pero que sea una verdadera justicia, con las personas que son, no buscar culpables que no son”, remarcó.

La madre de la joven acotó que tiene dudas sobre las investigaciones y el detenido por el caso, “no cree que sea la persona, porque con las versiones que dieron no creo, ella me dijo está disparando los colectivos, ella me lo dijo por teléfono, asustada”.

Destacó que la joven salió de su hogar con la intención de buscar unas pinturas, aunque no tiene conocimiento del porque su hija se encontraba en esa zona.

Redacción NTN24 Venezuela

