Rafael Ramírez confirma que fue removido como representante permanente de Venezuela ante la ONU

Rafael Ramírez confirmó este martes que fue removido de su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU. A través de su cuenta de Twitter informó: “Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez!”

Redacción NTN24 Venezuela