Rafael Ramírez dice que resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela “ya están decididas”

Para el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, los resultados de las próximas elecciones “ya están decididas”, acto que, a su juicio, selló la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“El Presidente (Nicolás Maduro) es ‘aclamado’ para ser el candidato a la reelección en las próximas elecciones, que ya están decididas; donde participará la oposición o parte de ella, independientemente de los acuerdos en República Dominicana, ya el pacto está hecho. Es un nuevo pacto, hecho a espaldas de la mayoría del Chavismo y del país”, sostuvo Ramírez en su columna dominical publicada en el diario Panorama.

El ex ministro indicó que “los pactos” que realizaron en República Dominicana es una traición para el chavismo, tolda por la que milita, y podría significar el fin del movimiento.

“A veces, me da dolor, ver a compañeros honestos jurando que jamás habrá otra traición al pueblo, que no habrá más pactos, sin darse cuenta que, con acción u omisión, se van deslizando inexorablemente a un nuevo pacto, que sólo sus instigadores y promotores saben de su alcance. Yo creo que es un grave error. Significará el fin del Chavismo. No se discutió nada, se le falta el respeto a todo el Chavismo“, añadió.

En este sentido, Ramírez criticó la relección de Maduro en las presidenciales, “sin pensar” que la crisis económica que viven los venezolanos es, a su juicio, consecuencia de la mala administración del Gobierno.

“El Presidente nos ha conducido a la peor crisis de nuestra historia, en nombre de nuestro Comandante se ha ‘desgobernado’ al país, se le ha impuesto a nuestro pueblo un paquete neoliberal salvaje, en una mezcla de incapacidad, improvisación y falta de ética para el ejercicio de la política, del poder”, concluyó.

Nicolás Maduro pidió el sábado al Poder Electoral y a la oficialista Asamblea Constituyente anunciar "a más tardar" el próximo lunes la fecha de las elecciones presidenciales.

"Insto a la Asamblea Nacional Constituyente y al poder electoral a más tardar, ojalá el lunes, se anuncie la fecha de las elecciones", dijo Maduro.

